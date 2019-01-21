日籍郵輪首直航安平港 黃偉哲大推台南觀光

2019-01-21 18:39

〔記者王俊忠／台南報導〕日本籍大型郵輪「太平洋維納斯號」今天首度泊靠安平港，市長黃偉哲親自迎接、送首航紀念牌給船長，同時趁機推銷台南觀光景點，期盼有更多下一次造訪台南之旅。此航次帶來400名中高齡旅客，以日本籍為主，此行針對台灣各大港口選擇唯一靠泊安平港，路線規劃從日本神戶啟航後抵達安平港，展開台南市區1日遊觀光行程，於下午6點離港、轉往菲律賓。

市府精心安排大唐民族舞團舞蹈迎賓，增添首航高潮。市長黃偉哲表示，熱情歡迎數百位觀光客到台南，台南是很熱情好客的，市府拚觀光用心，大家都感受得到，不管是團客或自由行，都希望遊客能飽覽台南風光，感受台南市民熱情接待。

黃偉哲與台灣港務公司高雄分公司總經理陳劭良分別致贈劍獅、首航紀念牌給船長松井克哉，並向旅客們表達最誠摯歡迎之意，簡單隆重。

船長松井說，聽聞「沒來過台南，就等於沒來到台灣」，這次能靠泊安平港備感興奮，以至於早上7點不到就來到安平港，該客輪以中高年齡層旅客為主，行程安排上多選擇東南亞溫暖國家為主。

黃偉哲趁勢行銷台南好山好水及小吃，特別推薦農曆年節將到來，台南市府會舉辦一系列春節活動，包括月津港燈節、3月登場的台灣國際蘭展，都很適合參訪。

市府經發局表示，「太平洋維納斯號」是日本大阪籍中大型郵輪，也是近10年首艘靠泊安平港的大型郵輪，及首艘由日本啟航並靠泊安平港的大型郵輪，船重2萬6518噸、船長183公尺，屬於以日本頂級遊客為目標市場的精緻、高價位郵輪。

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