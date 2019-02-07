小編精選》到底有多熱愛宇宙？在外太空開趴不夠 還要長眠在月球

2019-02-07 20:00

〔影音新聞／綜合報導〕隨著科技越來越發達，人類探索宇宙的欲望也變得更加強烈，但太空人畢竟不是人人都能當，因此各種可以滿足一般民眾需求的服務紛紛出爐，不僅有業者推出外太空旅行，還有法國百年酒廠推出只能在無重力環境下暢飲的香檳，讓人忍不住驚嘆：為了一窺宇宙，人們的創意真的五花八門！在2019年初始，我們一起來回顧這些「太空夢」吧！

離開地球表面開party！ 法國酒廠研發出「外太空」香檳

在地球開趴已經不稀奇，在外太空狂歡才是真的引領潮流！但無重力環境下要怎麼啜飲香檳呢？別擔心，法國酒廠研發出一款瓶口有特殊設計的香檳，讓你在宇宙也能喝到嗨！

將「太空夢」發揮到極致！ 瘋狂男子要自製火箭升空

喜歡火箭喜歡到自己閱讀相關知識，並親自著手建造，這種毅力讓人不得不佩服！

集體「太空葬」！ SpaceX火箭將送100人骨灰上太空

專營「太空葬」的公司「極樂太空（Elysium Space）」，讓你可以選擇將骨灰撒在星空中，或是放在月球表面，徹底執行「生要上太空，死也要上太空。」的強大意志。





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