「比基尼登山客」墜谷罹難 2張手繪圖揭露這個秘密

2019-01-21 18:13

〔記者謝介裕／南投報導〕究竟是上天的安排？還是命運的捉弄？

針對墜谷事件，南投縣消防局及玉山國家公園管理處組成的搜救隊，手持事故現場圖冒著寒流來襲的濕冷天候，在尋獲攀登玉山國家公園「馬博橫斷」墜谷的「比基尼登山客」吳季芸的第一時間，吳女手繪登山路線及行程表也首度曝光，結果2張圖一比對，證明吳女意外發生後便不曾移動位置，搜救人員也未走錯路浪費時間，不過，吳女最終還是不幸罹難，令搜救人員不捨及婉惜，也只能幫她祝禱「一路好走」。

負責此次搜救任務的南投縣消防局第3大隊長林正宜表示，19日下午4時40分許，吳女意外墜谷以衛星電話聯繫楊姓友人向玉管處及南投縣消防局報案後，搜救人員便依手繪的墜谷事故現場圖上山，今日上午9時許，抵達吳女所在北緯23度034分026.656秒、東經121度000分045.267秒附近的位置後，便展開搜救行動，結果也真的在盆駒山下切無雙山域的山谷尋獲吳女，可惜早已氣絕身亡。

此時，南投縣消防局群組突然收到吳女友人傳來的1張手繪圖，仔細一看原來是吳女此次攀登「馬博橫斷」的路線及行程表，上頭清楚記載一月16、17日2天夜宿馬博山屋、18日盆駒南峰前、19日朝無雙山域出發、24四日郡大林道下山。

南投縣消防局及玉管處表示，該路線圖證明吳季芸的確是1名登山老手，事前對於攀登山域及裝備已做好規劃，但如今卻不慎罹難，更凸顯獨攀的危險性，假使此次有人陪伴在旁，或許結果就會不一樣，畢竟多1名同伴，便多了一分照應、一分保障，值得大家三思！

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