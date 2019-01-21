高雄新增境外移入麻疹 發病前曾逛瑞豐夜市

2019-01-21 18:25

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市一名28歲女性去年底到越南胡志明市旅遊4天，返國半個月後，本月16日才發燒、紅疹就醫，19日經疾管署確診麻疹個案，衛生局表示，病患發病前一天曾逛瑞豐夜市，衛生局針對同住家人及接觸者共43人監控、追蹤外，也要求夜市攤商加強消毒管控。

高雄市衛生局疾管處表示，這名病患去年12月29日至1月1日與友人至越南胡志明市旅遊，返國後1月15日出現眼睛癢，16日出現發燒及紅疹，當日至診所就醫，經診所醫師警覺其症狀表徵及旅遊史通報，19日經疾管署判定麻疹確診。

疾管處表示，病患可傳染期間，除工作、就醫外，並無搭乘其他大眾運輸交通工具，本月15日發病前一天的下午5點至7點曾至高雄市瑞豐夜市活動，因擔心有傳染之虞，衛生局要求瑞豐夜市加強消毒管控。

疾管處說，個案於16日出現發燒及紅疹後，傳染力升高，因此掌握個案同住家人、職場接觸者及就醫時相關接觸者等共43人，要求加強落實麻疹個案接觸者自主健康管理，衛生局開立「麻疹個案接觸者健康監測通知書」，並進行相關衛教，請接觸者於健康監測期間，落實健康監測及防護措施。

衛生局也呼籲民眾有疑似症狀時，切勿輕忽自行就醫，應進行自我保護隔離，並立即聯繫所轄之衛生所安排就醫，透過醫院規劃就醫動線，避免接觸交叉感染，以降低群聚疫情發生，預訂持續追蹤監測至2月7日。

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