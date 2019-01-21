民主戰士黃金島告別式 陳建仁代頒總統褒揚令

2019-01-21 20:13

〔記者張菁雅／台中報導〕228事件「烏牛欄戰役」一線指揮官、有「永遠的戰士」稱號的政治受難者黃金島在1月8日過世，享壽93歲，今日舉行告別式，副總統陳建仁代表總統蔡英文頒發褒揚令，前總統馬英九也出席告別式。黃金島治喪委員會主委、交通部長林佳龍表示，黃金島以自己的一生寫歷史，留給後人寶貴的資產。

黃金島本名黃圳島，1926年9月28日出生在台中南屯，在228事件中加入台中武裝民兵「二七部隊」抗暴軍，並指揮埔里「烏牛欄戰役」，因在事件後被政府追緝，改名黃金島。他在1952年涉及「八仙山武裝基地案」，被判無期徒刑，1975年獲減刑出獄，坐了24年的政治牢。黃金島在1980年代投入黨外運動，並成為民進黨建黨黨員，一生熱心台灣民主運動、追求轉型正義。

黃金島告別式今天在台中市立殯儀館舉行，告別式前，副總統陳建仁代頒總統褒揚令，由黃金島長子簡哲章代表接受，總統蔡英文也致送輓聯「宿望貽徽」。

另外，前總統馬英九出席告別式時，場外有民眾嗆聲「你來幹嘛」，並對他比中指，警方立即上前將民眾隔離。

黃金島治喪委員會表示，馬英九與黃金島生前情誼深厚，在總統任內，聘任黃金島出任228事件紀念基金會董事，黃金島前年底因車禍受傷，他也南下探視，日昨獲悉噩耗，即表達將專程出席告別式。

林佳龍下午趕回台中主持告別式，他表示，黃金島一生對台灣的貢獻，只有用「民主農夫」來形容，他不只是戰士，因他對台灣這塊土地的耕耘，才有今天民主的果實，讓後人可以分享，他以自己一生寫歷史，留給後人寶貴的資產，我們必須把他的志業傳承下去。

對於民眾抗議馬英九的事件，林佳龍說，這就是歷史必須不斷被省思，轉型正義必須推動的原因，過去在歷史事件有很多受害者，如何從傷痕中彌合，需要所有人的努力，不管在朝在野或不同黨派，不管過去是站在哪一邊，期待大家在台灣往前走的過程中，走出黑暗才能看見光明，對於個別的行動，以比較包容的心情，相互理解，一起讓這塊土地更好。

立委林昶佐也出席告別式，他在受訪時數度哽咽，他表示，過去做音樂創作者，台灣歷史是很重要的靈感來源，因此與黃金島前輩認識很久，進入立法院後，他為國家正常化及轉型正義在努力，黃金島一直給予鼓勵，今天除了不捨以外，沒有辦法讓前輩在世的時候看到很多重要理想的實現，他感到很愧疚，未來要努力的事情還很多，希望前輩在天之靈給年輕一代更多力量、更多勇氣，讓我們持續努力。

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