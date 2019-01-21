離岸風電外資喊撤 魏明谷爆：複查同意公文不是我不簽

2019-01-21 17:54

〔記者張聰秋／彰化報導〕已造成中央和地方態度「勢不兩立」的彰化離岸風電開發案，4家風電商、6場開發案，新任彰化縣長王惠美接受媒體訪問指稱，核發電業籌設許可證的複查同意公文，在前縣長魏明谷卸任前1天去年12月24日就已收到，魏明谷不簽卻把問題留給她，對此，魏明谷今天爆料指出，「不是我不簽！是事務官選後態度馬上轉向」，當天他要追這份公文簽署同意，根本追不到，事務官請假迴避。

魏明谷爆料指出，全台每個縣市外海幾乎都有離岸風場，彰化風場是最大最有開發價值的，其他縣市好比雲林縣、苗栗縣在複查同意公文都有勾選同意，為什麼別縣市可以勾同意，彰化縣為什麼就是不發複查同意公文？中央尊重地方，也給予地方審查的權利，如果中央不給地方權利，會不會又質疑中央藐視地方呢？彰化縣政府目前的作法，實在說不過去。

魏明谷表示，去年9月第1次同意公文，縣府收到能源局公文很快就回覆同意，去年12月24日能源局複查同意公文下來，當天他只剩下最後1天的任期，當時副縣長林明裕一直在追這份公文，但公文就是追不上來，公部門公文簽署流程是由下而上，非由上而下，縣長是做最後決行，他要簽，但看不到公文。

被點名事務官：我嚴守本分

魏明谷有感而發強調，不是他要把問題留給王惠美，他指出，選舉結束他連任失敗，事務官也跟著轉向，選後到卸任期，他叫不動事務官，12月24日是他任期最後1天，他也很希望把電業籌設許可證複查同意公文的事件做個同意簽結，無奈，事務官竟以請假做迴避沒有交出公文，「公文沒上來我這裡，我根本無法簽啊！」

被點名的這名事務官受訪指出，他不是突然請假，也沒有迴避，去年12月21日，他因家裡有緊急要事要處理，當天下午他先請假幾個小時，隔天22日星期六補假他再請連假，23日星期日，24日他繼續請連假處理私事，直到25日他回來上班，請假之前他沒有接觸到這份公文，回來上班後也沒有經手複查同意公文，身為事務官，他嚴守本分，做好份內的工作。

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