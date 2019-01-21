苗栗再發現2死豬 死亡多時排除染非洲豬瘟

2019-01-21 16:54

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗再傳死豬！今早苗栗縣政府1999專線接獲民眾通報，指出通霄鎮梅南里梅南大橋下的草叢內發現2頭死亡黑豬，動物保護防疫所人員立即到現場，但2頭黑豬已死亡多時，屍身腐敗無法採樣，但依死亡時間排除感染非洲豬瘟的可能，已依規定銷毀並於該地區消毒。

苗栗縣苑裡鎮苗40線路邊草叢上週才被民眾發現1頭死豬，經防疫人員勘驗，該豬隻死亡多時，屍身腐敗且被焚毀，已無法採樣，但依據屍體特徵，排除為非洲豬瘟，已銷毀並將四周環境消毒。

而今天又有民眾在通霄鎮梅南里梅南大橋下的草叢發現2頭死亡黑豬，防疫人員獲報立即到現場查驗，初判2頭豬隻約2至3個月大，死亡已多時，屍身腐敗，研判屬公告防疫期前死亡豬隻，排除感染非洲豬瘟，已派員銷毀並派消毒車清潔四周環境。

而棄置病死豬案例頻傳，按農委會公告，於防疫期間棄置病死豬，可依「動物傳染病防治條例」最高裁處100萬元罰金，若大量棄置則可依「廢棄物清理法」重罰300萬元。

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