盧秀燕將訪香港拚經濟 首批台中茂谷柑封櫃啟運

2019-01-21 17:23

〔記者張軒哲／台中報導〕為促銷台中優質農產，市長盧秀燕將於28日旋風式往返香港拚經濟，除見證台中市農會與香港中華出入口商會簽署合作意向書，商會事先採買2200箱台中市東勢區農會生產的「博柑情」禮盒，內含6入或12入包裝的茂谷柑，已於今日封櫃啟運，市府農業局強調，香港只是農產外銷的第一步，未來也將依照時節拓展外銷，市場也將廣及星、馬等東南亞國家，以穩定國內農產品的價格。

盧秀燕上任後，責成農業局擔綱台中農特產品行銷的重要任務，在拚經濟的大原則下，也授權農業局進行農特產品外銷，並商談後續的長期合作及技術交流事宜。盧秀燕前往香港，主要是見證台中市農會與香港中華出入口商會簽署合作意向書，藉此建立台中市農特產品長期外銷的合作架構，未來台中的農產品將能依照時節出口，不僅提升整體農業商機，更能透過出口以穩定國內農產的價格，保障農民的生計。

農業局指出，台中市茂谷柑種植面積達430多公頃，一年產量達1萬2500公噸，農民生產技術優良，茂谷柑品質好且產量穩定，吸引香港中華出入口商會的興趣，因此在簽署合作意向書前就已達成首批外銷，並於今日封櫃啟運。

這次商會所採購的為台中市東勢區所生產的茂谷柑，總重達14公噸，可裝滿一個40呎的貨櫃，商會所購入茂谷柑禮盒，將贈送給出席會議的上千位會員，市府農業局盼台中茂谷柑的酸甜滋味，能藉此難得的機會，打響國際知名度。

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