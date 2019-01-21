好手氣！他買100元「台灣」刮刮樂 竟暗藏玄機...

2019-01-21 19:25

〔即時新聞／綜合報導〕有民眾向公益彩券經銷商購買售價100元的刮刮樂，刮開後向網友詢問自己究竟有沒有中獎，網友發現他這張刮刮樂遊戲規則表明，需刮出3個相同金額就可得等值獎金，但他雖未能如願刮中3個同樣數字，卻依然能得到1萬元獎金。

民眾將刮刮樂照片上傳到臉書社團「爆廢公社」，從中能見到他購買的是「台灣尚讚」刮刮樂，離島造型的遊戲區只要刮出金額就可獲得獎金；台灣造型的箔膜內需刮出3個相同金額，或是出現2個相同數字配上1個「X100」字樣，就可獲得該數字乘上100倍的獎金。

民眾在離島造型的遊戲區刮出「0」元，在台灣造型遊戲區內則刮出5000元、1000元、300元各1個，但接著發現有2個100元與1個「X100」字樣，因此他共可獲得100X100元，即幸運刮中1萬元獎金，扣除20％所得稅與千分之四的印花稅後，可實得7960元。

網友們相當羨慕他的好運氣，紛紛在該篇貼文下方留下許多英文字母「C」字樣，象徵「吸」希望能將他的運氣吸走，更有網友推測，距離春節連假還剩下11天，許多人趁過年前開始試手氣希望能夠中大獎，但也有網友提醒，「投注不過度，助人又樂己」。

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