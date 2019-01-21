小辮鴴普查全台3813隻 鳥友興奮：比去年增加近倍

2019-01-21 16:40

〔記者廖淑玲／雲林報導〕雲林野鳥學會完成小辮鴴大普查，全台統計數量3813隻，光在雲林記錄61筆、共3172隻，最大量落在虎尾鎮，總數比去年多出近倍，外縣市調查以彰化鳥況最佳，記錄了604隻，讓鳥友相當驚喜。

雲林野鳥學會總幹事陳雪琴說，該會自2012年起與特有生物研究保育中心合作，在台灣首創公民協助普查鳥類，發現普查結果小辮鴴數量小幅度增加，但到了2018年普查只剩2000隻，讓大家相當焦急。

雲林野鳥學會今年再號召鳥友及志工進行大普查，感謝來自全台各地參與的114名夥伴協助，完成2019年小辮鴴大點名，在雲林記錄61筆共3172隻；彰化則刷新調查以來最高數量5個樣區記錄604隻；宜蘭在今年擴大普查4個樣區共37隻，全台數量3813隻，和前一年相比增加近倍，讓鳥友大感興奮。

元長國中校長文須琢今年也帶領該校多名師生及社區民眾參加普查活動，尤其是學生看到小辮鴴頂著像辮子一樣往上翹的冠羽，終於知道為什麼鳥友會暱稱牠們是「天線寶寶」而開心不已。

鳥會普查志工不辭辛苦冒著低溫寒風在野外調查，由於今年小辮鴴數量明顯增加，尤其是在虎尾發現的數量首次高過元長，讓大伙兒覺得很有收獲，甘之如飴。

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