質疑理科太太「賽局理論」錯誤百出 他酸：只抓到皮毛

2019-01-21 18:01

〔即時新聞／綜合報導〕知名網紅「理科太太」近來憑藉著高人氣，專訪蔡依林、蕭敬騰等藝人，不到3個月就攀升為2018最火紅的YouTuber。但就有網友相當不認同，除了質疑她的高智商，還有人質疑她去年拍攝的「賽局理論」影片是亂講一通，酸理科太太「雖然很用心去理解，但實在只抓到皮毛」。

「我想可能需要一個文科先生來跟理科太太打對台....這個市場才會達到平衡.....」一名張姓網友以此為題在臉書發文，針對理科太太去年拍攝的「賽局理論」影片提出質疑，表示理科太太雖然很用心去理解，但實在只抓到皮毛，可能也沒有相關朋友幫他校稿，才會導致錯誤百出。

張姓網友表示，首先均衡（equilibrium）不等於平衡（balance），平衡是指A、B兩個以上力量互相「抵消」，可能透過力矩，也可能直接對沖，使得物體靜止不動；均衡是指各種向量維度的作用力「交互」作用後，最後這些「作用力」產生穩定狀態，穩定向東或向西或停止都可以，沒有任何一個作用力想要改變現狀。

其次，納許均衡（Nash Eq）並非說明「先參考或猜測對手策略，再來做對自己最有利的策略」，這「完全錯誤」！他強調，納許均衡最重要貢獻就是證明「在非合作賽局中，普遍存在至少一個均衡解」，「在理性人的假設下，非合作賽局一定可以找到均衡方案，使得自己或對手單獨更換策略也不會得到比N.E（納許均衡）均衡更好的結果」。

再來，先參考或猜測對手策略，再來做對自己最有利的策略，這只是找到納許均衡的一種方式，稱為「優勢策略」（dominant strategy），除此之外，還有最大最小化策略、逐步刪除策略、混合機率策略，「都是為了幫助你找到納許均衡」。

針對理科太太提到「老公溫良恭儉讓且以她利益為優先，這樣賽局理論就無法成立」，張姓網友直言，理科太太老公的效用來自呵護她，這還是有效用函數在，她老公還是理性的，當然可以形成賽局，「重點是知不知道對手的效用來自啥？所謂的理性其實是指，他會不會追求效用最大，並不是指自私」。

張姓網友表示，理科太太提到的「吃麵包賽局」並不叫做重複賽局，他解釋，重複賽局的結點可以是無限多，吃麵包這個沒那麼誇張，「其實就是資訊不對稱的有限序列賽局而已」。

最後張姓網友強調，目前看到的賽局理論都是很基礎的用格子或樹狀圖去分析，其實在經濟學裡，通常必須去解函數，像是拍賣、求職、寡占競爭廠商等等，「但有些行為經濟學家正在改寫過去我們對效用函數的認知，這也會影響到賽局的發展」。

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