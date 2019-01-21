被逼擦屁股 受害空姐泣訴：考慮申請留職停薪

2019-01-21 16:13

〔記者陳宜加／台北報導〕胖老外搭機逼脫內褲、幫擦屁股，導致空服員身心受創，當事人空服員今天現身說法，完整還原事發經過，表示胖老外過程中還呻吟「deeper」，她也是人生父母養，沒有崇高到可以幫忙擦屁股。空服員數度哽咽，更考慮申請留職停薪。

空服員今天在桃市空服員職業工會陪同下出面，表示「身為一個空服員，我的職責並不是幫你脫內褲。」回憶胖老外的無理要求，她哽咽表示「我永遠都不會忘記，馬桶有他的大便，客人還有廁所的門，那個當下你知道你逃不出去了。」

空服員說，胖老外總共上2次廁所，她曾請前艙幫忙，但前艙機長無法離開駕駛艙，也因為胖老外沒有生命危險、沒有明顯妨礙飛安，無法執行轉降程序。她下次勤務就是明天，考慮申請留職停薪，今天將去看醫生，需要專業心理諮商。

她也說，長榮並未主動聯繫她，平復心情後，她自行打電話到辦公室，要求工傷假。事發至今，每次回想都是又一次傷害，長榮說員工是最珍貴的資產，但這時候長榮到底在哪裡？她更說，長榮事後僅質疑座艙長，為什麼照片會外流？

工會指出，胖老外從去年5月至今，至少有3次無理要求，質疑長榮「黑名單」機制未落實；且長榮雖聲明，空服員可以拒絕，「但如何拒絕？」無法在沒有安全帶的情況下讓他待在廁所，若飛機遇亂流而受傷，這筆帳又要算誰的？

工會調查，已接獲多名空服員反映，去年5月起胖老外頻繁搭乘航班，並曾提出相同要求，但上次空服員拒絕後，他直接拉在座位上，導致全客艙必須忍受惡臭長達10至12小時，其他乘客客訴，公司卻質疑組員「為什麼沒有協助」。

另外，胖老外當天從洛杉磯飛到台灣，轉機前往泰國時，甚至故意打翻飲料，要求空服員擦拭胸口，還說「You can do better than me.」過去更曾帶尿壺上機、要求空服員清洗，也曾尿在位子上，空服員希望長榮保護員工，拒載胖老外。

空服員表示，第一線員工面對旅客時綁手綁腳，必須顧慮被公司究責，只好在飛機上想方設法解決問題，結果讓客人得寸進尺，一次又一次挑戰服務界線。長榮雖有SOP，卻未實際執行，去年有人寫報告反映，公司也答應評估適航性。

「落實職場保護、捍衛工人尊嚴。」工會也訴求，長榮應給予空服員足夠權限支持，而不會質疑處理失當，才能讓第一線員工正確判斷；同時也希望長榮提供協助，包含給予工傷假、平復心理創傷，同時調查後協助對胖老外提告性騷擾。

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