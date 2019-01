被逼擦屁股 受害空姐泣訴：考慮申請留職停薪

2019-01-21 16:13

〔記者陳宜加/台北報導〕胖老外搭機逼脫內褲、幫擦屁股,導致空服員身心受創,當事人空服員今天現身說法,完整還原事發經過,表示胖老外過程中還呻吟「deeper」,她也是人生父母養,沒有崇高到可以幫忙擦屁股。空服員數度哽咽,更考慮申請留職停薪。

空服員今天在桃市空服員職業工會陪同下出面,表示「身為一個空服員,我的職責並不是幫你脫內褲。」回憶胖老外的無理要求,她哽咽表示「我永遠都不會忘記,馬桶有他的大便,客人還有廁所的門,那個當下你知道你逃不出去了。」

空服員說,胖老外總共上2次廁所,她曾請前艙幫忙,但前艙機長無法離開駕駛艙,也因為胖老外沒有生命危險、沒有明顯妨礙飛安,無法執行轉降程序。她下次勤務就是明天,考慮申請留職停薪,今天將去看醫生,需要專業心理諮商。

她也說,長榮並未主動聯繫她,平復心情後,她自行打電話到辦公室,要求工傷假。事發至今,每次回想都是又一次傷害,長榮說員工是最珍貴的資產,但這時候長榮到底在哪裡?她更說,長榮事後僅質疑座艙長,為什麼照片會外流?

工會指出,胖老外從去年5月至今,至少有3次無理要求,質疑長榮「黑名單」機制未落實;且長榮雖聲明,空服員可以拒絕,「但如何拒絕?」無法在沒有安全帶的情況下讓他待在廁所,若飛機遇亂流而受傷,這筆帳又要算誰的?

工會調查,已接獲多名空服員反映,去年5月起胖老外頻繁搭乘航班,並曾提出相同要求,但上次空服員拒絕後,他直接拉在座位上,導致全客艙必須忍受惡臭長達10至12小時,其他乘客客訴,公司卻質疑組員「為什麼沒有協助」。

另外,胖老外當天從洛杉磯飛到台灣,轉機前往泰國時,甚至故意打翻飲料,要求空服員擦拭胸口,還說「You can do better than me.」過去更曾帶尿壺上機、要求空服員清洗,也曾尿在位子上,空服員希望長榮保護員工,拒載胖老外。

空服員表示,第一線員工面對旅客時綁手綁腳,必須顧慮被公司究責,只好在飛機上想方設法解決問題,結果讓客人得寸進尺,一次又一次挑戰服務界線。長榮雖有SOP,卻未實際執行,去年有人寫報告反映,公司也答應評估適航性。

「落實職場保護、捍衛工人尊嚴。」工會也訴求,長榮應給予空服員足夠權限支持,而不會質疑處理失當,才能讓第一線員工正確判斷;同時也希望長榮提供協助,包含給予工傷假、平復心理創傷,同時調查後協助對胖老外提告性騷擾。

