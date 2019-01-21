土庫農會支持農委會高麗菜登記新制 盼擴及其他農產

2019-01-21 16:11

〔記者廖淑玲／雲林報導〕為避免菜賤傷農，農委會鎖定高麗菜研擬推出「登記保障收入」新制，讓加入登記的菜農在高麗菜盛產時，由政府建立平台定價收購，土庫農會總幹事黃萬聰表態支持，建議擴及其他農產照顧農民。

高麗菜因價格波動幅度大，加上產量多，被列為果菜拍賣市場交易的「菜王」，去年底即因生產過剩價格崩盤，導致各項農作物跟著下滑，引發農民極大反彈。

黃萬聰表示，今天看到農委會要推出高麗菜登記新制，給予高度肯定，屆時若需農會配合絕對要求部屬全力以赴，但也建議農政單位務必堅持，才能發揮調節產銷的效果。

黃萬聰指出，菜金菜土幾乎年年重演，尤其最容易造成「菜賤傷農」，農產品常因豐收導致過剩而價跌，農委會若能落實登記保障收入制，既能保障農民合理收益，提升農民參加登記的意願，才能更加有效控管生產面積，減少菜價不當波動，消費者也可受益。

黃萬聰說，台灣的經濟體內需市場小，消費、投資行為都深受外部影響，沒有抗震空間，無法自我消化產能，是典型的淺碟式經濟，除了高麗菜，許多農產品都面臨同樣困境，盼農委會通盤檢討，擴及其他重要農產落實登記制，保障農業整體發展。

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