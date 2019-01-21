逾300年土地公廟還「管」到市府 尾牙日市長率隊祈福

2019-01-21 15:59

〔記者蘇孟娟／台中報導〕今日是土地公「尾牙」，台中市這間土地公廟庇祐地方逾300年，且「轄區」涵蓋台中市政府，今日台中市長盧秀燕率副市長楊瓊瓔、陳子敬及多名局處首長，前往西屯區惠來里福德祠祭拜祈福，盧秀燕市長祈求土地公保佑台中市鄉親、家庭幸福美滿、四季無災、國泰民安。

台中市民政局指出，台灣習俗每逢農曆初二和十六日都會祭拜土地公稱為「做牙」，農曆二月二日為土地公誕辰稱為「頭牙」，十二月十六日最後一次祭祀稱「尾牙」。

民政局指出，「尾牙日」這天深受民眾重視，民眾為感謝土地公一年的保佑，都會準備豐盛的祭品來酬謝土地公，各地土地公廟在尾牙這日也是香火格外鼎盛。

民政局指出，其中台中市的西屯區惠來里福德祠除擁有300多年歷史外，因坐落七期黃金地段，外傳為「田螺下陷穴」，是台中市赫赫有名的「烘爐地」，更被稱「聚寶盆」，護佑地方、香火鼎盛，此外，台中市政府就在福德祠旁，等於市府也是福德祠土地公的「轄區」。

今日逢土地公「尾牙」，盧秀燕率局處首長特地前往福德祠祭拜，向土地公祈福；盧秀燕說，台中市政府府本部位於西屯區惠來里，在地的土地公就是市府團隊的土地公，而惠來里福德祠的土地公非常靈驗，不只照顧地方鄉親，也守護市政順遂。

盧秀燕也向土地公祈求，希望新的一年所有台中市鄉親、家庭都幸福美滿、四季無災、國泰民安；並向土地公承諾，未來4年一定會率領市府團隊認真打拼，「拚經濟」讓所有人民過好日子。

今日「尾牙」除吸引眾多參拜民眾，福德祠也安排書法名家現場揮毫，寫春聯贈送給信眾。

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