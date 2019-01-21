三太子講英語「嘛吔通」高雄台17雙語冬令營開跑

2019-01-21 15:37

〔記者黃佳琳／高雄報導〕三太子講英語「嘛吔通」！高市教育局推動雙語教育，首次在寒假對偏鄉小校開辦雙語冬令營，共有彌陀、梓官區台17線五所學校30名學生參加，除了外師豐富有趣的英語教學，彌陀國小三太子也分別以台語、英語搭配機器人「凱比」同學以中英語互動。

擔任雙語冬令營長的高市教育局長吳榕峯表示，推動雙語教育是高雄教育三大主軸之一，冬令營透過活潑且多樣化的課程，結合不同單位融入英語教學，希望讓學生在生活情境中自然學習英語。

吳榕峯說，英語作為世界溝通的工具，期待學生藉由參與冬令營活動，學習在生活中自然開口說英語，提升對英語學習的興趣及信心，並透過英語擴展自己的所見所聞。教育局也將朝持續扎根雙語教育的方向努力，期奠定學生的英語能力，並於未來接軌國際。

營隊中，外師以生動與活潑的教學，讓學生們說收獲很多，表示學英語原來並不難，也可以這樣很有趣，希望營隊年年舉辦，能擴及到各偏鄉小校，讓每位孩子都能一起學英語。

教育局指出，為提供高雄學生多元英語學習機會，目前除推動國小5年級學生英語村實體遊學體驗、與學術交流基金會合作引進美籍傅爾布萊特獎學金得獎人推動「國小英語協同教學計畫」、與美國愛荷華州立大學合作教育實習計畫，也與國際扶輪社合作推動偏鄉數位英語線上課業輔導等，希望藉由各單位資源合作，為學生營造更豐富多元的英語學習環境，並培養學生對英語學習的興趣。

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