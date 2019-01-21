未提傳統領域衝擊 環署撤銷孔雀園環評審查

2019-01-21 15:49

〔記者蕭玗欣／台北報導〕日月潭孔雀園BOT案去年6月通過環評審查，由於該地已由原民會公告為邵族傳統領域，當地邵族民眾不滿南投縣政府的審查結論提出訴願案，環保署認定審查結論違法，撤銷處分，將針對該案重新進行環評審查。

日月潭孔雀園位於日月潭環湖公路旁，原先為南投縣政府規劃的小型鳥禽類動物園，免收門票，一度為日月潭觀光帶來加值與加分效果。但隨著園區孔雀數量減少，政府3年前開始進行BOT開發案。

但該開發案遭到地方居民強烈反彈，認為日月潭已經不缺飯店，因此提出訴願。訴願代理人律師簡凱倫表示，南投縣政府進行環評審查過程中，孔雀園已被原民會公告為邵族傳統領域，按原基法應進行諮商同意權，針對少數民族傳統文化保存應進行可能的衝擊評估和因應對策，但縣府的審查報告完全沒提到，針對傳統領域的說明也十分簡陋。

簡凱倫說，該地不只有傳統領域問題，同時也鄰近保育類動物石虎的活動熱區，且鄰近觀光勝地日月潭，飯店可能產生的廢水和其他影響也不見縣府有評估。

簡凱倫說，由於環評法施行細則去年7月上路後，環評管轄權已從地方政府轉移到環保署，因此環保署撤銷該處分後，將重新對該案進行環評審查。

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