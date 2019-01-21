境外移入麻疹再增3例 赴東南亞旅遊要注意

2019-01-21 15:27

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署今日公布國內再增3例境外移入麻疹，均為本國籍女性，年齡介於20多歲至30多歲，分別居住北、中、南部，近期曾至菲律賓或越南旅遊，提醒民眾若計劃前往東南亞，可事先評估接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR）。

疾管署表示，3名個案於1月13日至15日陸續發病，並於14日至17日出疹，衛生單位已掌握北部個案接觸者共32人、中部個案103人、南部個案43人，將分別監測至2月5日、8日、7日。

不過，其中2名個案在可傳染期間，曾有公共場所活動史，中部個案於1月17日搭乘亞洲飛龍航空Z2128航班、由馬尼拉飛往桃園，在凌晨1點左右入境，並於上午6點10分搭乘通天巴士從桃園前往彰化；南部個案則是1月15日下午5至7點於高雄瑞豐夜市活動，呼籲曾在相關時段出入相關場所的民眾，必須自主健康管理18天，如有發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等麻疹前驅症狀，儘速戴口罩就醫。

疾管署指出，近期國內持續有東南亞境外移入的麻疹個案，將要求航空公司及醫療院所，提醒無麻疹抗體的高風險員工儘速接種MMR疫苗。

此外，疾管署建議，1981年（含）以後出生的成人，若計劃至東南亞旅遊、探親，出國前2至4週可先接種1劑MMR疫苗，並可利用新南向人員健康服務中心專線及信箱，由「海外健康管理師」及「海外諮詢醫師」等專人，提供麻疹預防等海外旅遊健康諮詢服務，詳情請上該中心網站查詢。

疾管署統計，2015至2018年同期我國並無麻疹確診病例，但今年已累計5例，均為境外移入病例，感染國家為菲律賓3例與越南2例，提醒民眾出遊要提高警覺。

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