生態保育有成 香山濕地罕見卷羽鵜鶘現蹤

2019-01-21 15:04

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市香山濕地有各種鳥類棲息，這幾年復育有成後，很多罕見鳥類也都飛來濕地覓食，其中在野鳥界有重量級「送子鳥」之稱的卷羽鵜鶘也在香山濕地快閃現身，吸引不少鳥友在寒冷的天氣扛著俗稱「大砲」的鏡頭，躲著一賭稀有明星鳥風采，除吸引卷羽鵜鶘停留，還有瀕危的白琵鷺及黑面琵鷺，和較少出現的鳥種藍喉鴝、小秧雞出現，有如一幅「香山生態圖」。

新竹市府產發處表示，荒野保護協會志工對香山濕地的改變與復育最有感，而協會講師張登凱也觀察到，香山大庄區域紅樹林整治區內目前已回復泥沙混合，弧邊及清白招潮蟹大量出現，過半的整治區棲地沙源回復，也讓和尚蟹、環文蛤、公代等生物數量顯著增加，水鳥跟著進入覓食，隨時都能看見鷺科和鷸鴴科水鳥，顯示香山濕地棲地復育有成效。

其中卷羽鵜鶘是台灣非常罕見的鳥類，羽翼展開可達3公尺，是鵜鶘中最大的一種，有咽喉袋，張開嘴就像漫畫畫的能將小嬰兒含在嘴裡，主食是魚，對於鳥友拍攝到卷羽鵜鶘出沒，也推測卷羽鵜鶘可能迷路，才會以香山濕地做為暫棲地點，但快閃後應已飛往社子島渡冬。

產發處表示，除鵜鶘快閃，還有瀕危白琵鷺及黑面琵鷺也留在香山濕地過冬，鳥友還在香山濕地觀察到藍喉鴝、小秧雞等較少出現鳥種，都顯示香山濕地的棲地環境已具備生物多樣性，也讓各種鳥類和水鳥得以棲息、覓食。

產發處表示，1700多公頃的香山濕地是最佳的生態教室，孕育無數蝦蟹，適合水鳥棲息覓食，市府這幾年進行紅樹林疏伐，已完成100多公頃的疏伐並拔除300多公頃紅樹林幼苗，希望藉此擴大鳥類覓食棲地，營造東亞水鳥保護網的重要基地與生態鏈。

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