質疑理科太太170智商 她用5理由打臉嗆「腦裝大便」

2019-01-21 16:27

〔即時新聞／綜合報導〕最近網紅「理科太太」在網路上爆紅，還曾與蕭敬騰等藝人合作。不過現在卻有一篇「五個理由告訴你為什麼理科太太是個智障」文章在網路掀起討論，其中除了質疑她的170智商，也點出她的多項錯誤論點，精闢分析引來網友討論。理科太太事發後已在IG發動態回應，「我的智力應該是正常。」

最近一篇「五個理由告訴你為什麼理科太太是個智障」被網友們瘋傳，文中作者用多個理由解釋為何會認為理科太太是智障。作者首先提到，理科太太自稱智商170缺乏信度，美國、台灣一直到前年以前，都是使用WAIS-III測驗，但由於該測驗沒有設想周到，成績太低、太高的人都有失真現象，理科太太自稱170的智商其實有待商榷。作者又表示，「會把這種東西當成智商說嘴，基本上，就還蠻智障的。」

該文章接著提到，理科太太擁有「生物醫學專家」身分，卻為了賣治痘保養品，將致痘痤瘡桿菌抹在臉上，作者質疑，「我是不知道有哪個生物醫學專家，會幹出把痤瘡桿菌抹在臉上，然後治好之後拿來騙無知大眾的。」而且細菌性痤瘡的已知絕對有效主線治療方式就是抗生素，最早的抗生素「盤尼西林」在1928年就被發現，「理科太太在2018年，時隔了九十年後，重新發現了一次盤尼西林，真是偉大的成就。」

文章又分析，理科太太「老公也很懂醫學」，但他們夫妻倆所謂的「憂鬱症是由於血清素的濃度不足」說法卻遭到打臉，因為是血清素假說之意是「大腦內的血清素受體對血清素的反應障礙，會造成憂鬱現象」，而非「由於血清素濃度不足」。

文章也質疑理科太太「不懂農業也要來湊一腳」，理科太太認為有機農業是用「大便」當肥料，但有機肥的意思其實是用有機材質（像木屑、大豆粉）發酵後所得的肥料，並不是大便。作者質疑，「會把有機肥當成大便的生物醫學專家，我會認為你腦子裡裝的東西比較像大便。」

這篇文章現在在網路上引來廣大迴響，許多網友都留言，「不要說智商170啦，157基本上就是快樂表了。」、「她智商170?我是不信喇。」、「超嗆欸！」、「戰力滿點，期待回覆。」、「會把有機肥當成大便的生物醫學專家。」、「有機肥=大便真的很無腦。」、「粉絲要來追殺了@_@」

理科太太事發後已在IG發佈新動態，她表示手機快沒電了，希望粉絲們別再傳訊息給她，「我的智力應該是正常。」

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