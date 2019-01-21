醫訊》醫院癌篩立功 助298人發現癌前病變、61人確診癌症

2019-01-21 15:12

〔記者蘇孟娟／台中報導〕澄清醫院中港院區去年執行包括大腸直腸癌、乳癌、口腔癌及子宮頸癌等4癌篩檢，共篩檢1萬6千多人，結果助298人發現癌前病變，更有61人確診癌症，幸均早期發現早期治療；癌症防治中心主任陳仁亮籲民眾善用政府提供的免費癌症篩檢，助早期發現早期治療。

澄清醫院去年受國民健康署委託，推出4癌篩檢服務，也深入社區提供篩檢服務，去年（107年）共篩檢了1萬6376人，經統計結果，癌前病變298人、確診癌症61人。

包括為大腸直腸癌篩檢6171人，其中發現癌前病變119人、確診癌症11人；口腔癌篩檢4566人，其中發現癌前病變30人、確診癌症2人；乳癌篩檢2381人，癌前病變107人，確診癌症33人；子宮頸抹片篩檢3258人，其中發現癌前病變42人、確診癌症15人。

癌症防治中心主任陳仁亮指出，經篩檢若發現異常者均會電話請個案回診，也有個案倍感訝異，其中一名40多歲的女性，因路過澄清醫院巧遇4癌篩檢活動，也接受篩檢，結果出來後，因發現她的子宮頸抹片子篩檢結果異常，篩檢個管師電訪聯絡請她回院進一步追蹤檢查，婦人一度不以為意，直說，自己未曾有不舒服，應該是檢驗錯誤，還直接掛電話。

陳仁亮說，個管師不放棄一再連絡，婦人才半信半疑回院接受進一步檢查，確診早期子宮頸原位癌，目前病人接受治療後只要定期追蹤即可，讓婦人十分感激。

另有從事遠洋漁船行業的中年男子，1年有一半的時間都待在漁船，因海上生活單調，男子香菸、檳榔不離身，打發船上無聊的時光，去年因高血壓到院看診順便接受口腔癌篩檢，結果也發現異常，經切片檢查，幸好僅是口腔黴菌感染，目前男子已接受醫療團隊協助，成功戒菸和檳榔。

陳仁亮指出，四癌篩檢助民眾發現癌前病變，就是尚未發展成癌症前所出現的組織細胞的異常，去年最多發現的是大腸瘜肉、腺瘤，子宮頸病兆等，因及早發現，都能做妥善處理，以免發展成癌症。

陳仁亮指出，防癌最重積極預防，讓癌魔沒有上身的機會，提醒民民眾平日就要有健康生活的習慣，如戒菸、不酗酒、戒檳榔、B、C肝的防治、乳房自我檢查，以及適度的運動和減胖。

陳仁亮另指出，從癌症的統計分析發現，惡性腫瘤隨著年齡的增長而越容易罹患，因此定期接受癌症篩檢就十分重要，如早期發現的癌症，完全治癒率在90％以上。一旦發現是較晚期的癌症，在目前多元的醫療技術與特殊療法，都會讓癌症病患延長生命和改善生活品質。

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