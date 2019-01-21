春節去哪玩 六堆文化園區推限量春遊好康

2019-01-21 14:53

〔記者邱芷柔／屏東報導〕農曆年將至，不少民眾開始規劃遊程，客家委員會客家文化發展中心，在屏東六堆客家文化園區推出系列活動，從大年初一至初五，每天都有限量的發財金紅包與免費發糕，好吃好玩等多項春遊體驗與好康，讓民眾可以在春節期間，到園區體驗客庄獨有的過年文化。

客發中心主任何金樑說，客家飲食文化別具特色，尤其在年味料理的表現上，更能展現出客家惜物以及崇天敬地特質，今年就以「食新年」為主軸，帶民眾透過迷宮探索、春節劇場、發糕品嚐與3D團圓宴彩繪牆等不同遊憩方式，來趟不一樣的春遊。

園區規劃8大活動包括，探索迷宮、菸田音樂會、新春故事劇場、食發糕、彩繪牆、傳藝大賞、幸福販賣機及愛心義賣等；參與實境解謎並成功解謎者就能獲得發財金，另外春節劇場每場票價50元，可供2位民眾共同入場，早鳥前200名也可獲贈發財金；園區也邀請客庄師傅現場用純米蒸製發糕，每日兩場次各發送168顆免費發糕。

客發中心表示，今年春節假期較長，六堆園區規劃從2月2日起至2月10日的新春市集，除夕休園以外多達8天的超好逛市集，同時還有多項好康活動，「幸福販賣機」獎項包含手機、平板及生活小物等2千多項獎品，並有DIY體驗、打卡送小禮物、限量福袋等多項好康活動，相關活動詳情可上六堆園區官方網站查詢https://thcdc.hakka.gov.tw/wSite/mp?mp=3，或FB搜尋「新年福」、「六堆客家文化園區」。

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