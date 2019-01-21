農曆春節 大新竹地區2/2到2/10 計程車收費加收三成

2019-01-21 14:56

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市府交通處今天表示，今年農曆春節期間，計程車春節運價調整方案確定比照去年農曆春節期間實施標準，加成計費期間從除夕前兩天到大年初六（也就是從2月2日凌晨0點到2月10日24點止）共9天，收費將按原規定收費方式加收3成。

新竹市府交通處已在去年12月26日邀集交通部公路總局新竹區監理所新竹市監理站、新竹縣政府、汽車駕駛員職業工會、計程車駕駛業職業工會代表及本市警察局等相關單位，共同研商今年農曆春節計程車運價調整相關事宜，決議比照去年春節期間實施方案，就是從除夕前兩天到大年初六共9天，運價按原規定收費方式加收3成。

也就是原本100元的車費，春節期間收130元，市府交通處為使乘客方便了解春節期間搭乘計程車的收費加價措施，已印製中英日文對照的農曆春節期間收費標準卡，也請計程車駕駛放置在車廂後座，方便乘客查詢。

交通處大眾運輸科表示，農曆春節計程車加成收費時間共9天，民眾若遇有未按錶加成收費或有喊價及及超收情況，都可撥打申訴電話反映：03-526-9314。

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