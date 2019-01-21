1天6千！月子中心常出現三色豆 產婦嘆：你能接受嗎？

2019-01-21 15:25

〔即時新聞／綜合報導〕月子中心一天要價6000多元，菜色卻常常出現三色豆，讓產婦好崩潰。

一名產婦到臉書社團「爆怨公社」透露，剛生產完的她，在台北一間月子中心休養，一天要價6000多元，雖然月子餐的確是現煮的，但是菜色卻常出現三色豆，「6000多包含產婦寶寶照顧、醫師巡診等其他項目，不是只有餐點」，雖然台北大部分都是這樣的價位，但畢竟這價錢也不便宜，面對頻繁出現的三色豆，原PO詢問網友，「如果是你你能接受嗎？」

網友幾乎認為不應該，「我覺得不行，現在菜價不高，隨便一樣菜清燙都比這更好！感覺只是便宜行事」、「台北6000很便宜啊～但三色豆不及格」、「一天6000多，吃這個也太...」「至少新鮮蔬果吧！拿個冷凍食品忽悠有點過份」、「月子餐吃到三色豆我真的會生氣，三色豆超沒誠意的一道菜，連配菜我都無法接受，月子餐那麼貴，要吃這種東西，我就吃自助餐就好了」。

連喜歡吃三色豆的網友也無法接受，「我喜歡吃三色豆，但是花了錢在月子中心還吃到這個我會覺得自己被佔便宜」。

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