200公斤胖老外逼擦屁股 受害空姐哽咽還原經過

2019-01-21 14:34

長榮航空聲明面對乘客不合理要求可拒絕

〔記者陳宜加／台北報導〕胖老外搭機要求提供不合理服務，逼脫內褲、幫擦屁股，導致空服員身心受創。長榮航空聲明，保護員工是公司的職責，面對乘客不合理要求，可以拒絕。空服員工會今天也出面，直呼航空公司保護不足，制度性預防措施迫切應改進。

空服員工會出面 直呼航空公司保護不足

當事人空服員今天出面完整還原事發經過，過程中數度哽咽。桃園市空服員職業工會副秘書長周聖凱表示，事件造成風波，引起服務業公憤，不單是個案，結構與制度性問題，凸顯第一針對台灣長期以客為尊，常常忍受不公平對待，雇主應該更挺基層員工；第二航空公司保護空服員機制不足。

工會表示，一名身障白人男性，搭乘長榮航空飛機，因體型過胖，聲稱不能獨立上廁所，要求空服員協助，當趟空服員基於人道考量也協助其進入廁所，結果該男竟再要求空服員幫忙脫褲子，甚至出現裸露生殖器、要空服員擦拭其糞便。

對空服員造成嚴重心理傷害 等同性騷擾

工會指出，這名男子下機後卻向地勤稱無需協助上廁所，已對當趟空服員造成嚴重心理傷害，等同性騷擾行為；許多國籍空服員也反映，遭遇過情節嚴重程度不一的經驗，在在顯示航空公司對空服員的保護不足，制度性預防措施有所欠缺。

工會強調，不只是空服員被不當對待的集體創傷，更是全台服務業工人在以客為尊文化下，被不良客人予取予求所受到的傷害，服務業工人不僅有高強度的身體勞動，也有一樣高強度的情緒勞動，各種心理層面的傷害始終很少被處理。

乘客上次拉屎在座位上 旅客必須忍受

另名長榮空服員說，這名乘客上次直接拉屎在座位上，所有旅客必須忍受，其他艙等客訴不斷，長榮並沒有提供強大後盾應有支持，還質疑組員為什麼沒有協助上廁所安撫情緒；空服員認為，就是因為管理制度，導致員工面對旅客必須綁手綁腳，考量回去會被究責只好設法解決問題，也讓客人得寸進尺，一次次挑戰界線。

她說，長榮有完整SOP，只符合法令而未執行，去年五月寫報告向公司反映，只得到會評估，是否拒載至今沒有結果，她希望長榮負責，不要壓力給第一線空服員的身上，前端應該讓這樣的客人不能夠上飛機。

第二，當客人提出不合理要求，希望公司給予足夠支持與全線拒絕，保證不會究責或質疑處理失當，支持員工正確判斷最重要。也希望提供工殤假，接下來協助評估心理創傷並協助提告。

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