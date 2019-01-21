媽祖親自修改認證 善化慶安宮豬年歲錢好討喜

2019-01-21 14:42

〔記者萬于甄／台南報導〕台南市定古蹟善化慶安宮新的一年歲錢福袋圖騰出爐，今年以藍色為基底，搭配金豬、金幣等圖樣，響應豬年的到來，受到不少信眾期待，尤其，歲錢的設計可是經過媽祖親自修改認證，廟方表示，今年準備2200份，歡迎過年到廟宇走春的民眾踴躍領取。

農曆春節即將來臨，許多廟宇都會準備歲錢發放，其中，善化慶安宮的歲錢福袋每年都是由媽祖「監製」，包含顏色、樣式等等，都需向媽祖擲筊獲得3個聖筊才可印製，通常圖樣會以新的一年生肖為主題。

善化慶安宮豬年歲錢福袋以淺藍色為底色，搭配可愛的金色豬鼻子、金幣等圖樣，相當可愛，福袋上除印製「善化慶安宮」外，另一面則是「金豬招財」，象徵福氣招財；廟方人員說，今年可是經過媽祖多次修改才同意製作，別具意義。

廟方表示，「金豬招財」歲錢福袋依照往例準備約2200份，讓新春大年初一到廟裡走春的民眾索取，由於每年初一都湧入不少返鄉信徒，歲錢也都以「秒殺」的速度索取一空，因此，民眾若有興趣，歡迎把握新年走春的機會，領取限量歲錢福袋，讓新的一年一切順利。

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