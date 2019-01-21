你有這裡的退伍令嗎？ 重遊舊地送千元消費券

2019-01-21 14:21

〔記者俞肇福／綜合報導〕地處我國國境之北的連江縣東引鄉為推動觀光，2月1日起到10月底推出「君在前哨眷探、老兵遊東引」活動，凡是過去曾在馬祖當兵的退伍老兵與在東引服役的軍眷，到東引鄉觀光，都可向東引鄉公所申請新台幣1000元的消費券。

東引鄉地勢高聳陡峭，海蝕地質景觀豐富，是保育鳥類黑尾鷗的故鄉，安東坑道、烈女義坑、一線天、百年古蹟東引燈塔等，都是著名的觀光景點。

東引鄉公所指出，為推廣旅客到東引觀光，3月起到10月底，推出「君在前哨眷探、老兵遊東引」活動。凡是遊客到達東引，並提出相關退伍令影本，或是其它足以證明曾於馬祖地區服役的相關證明文件，就可到東引鄉公所，兌換500元住宿抵用卷，5張100元的「購物消費券」；君在前哨眷探活動，則針對現在服役於東引的國軍弟兄，其配偶與3等親以內血親，赴東引探親也享有相關福利。詢問專線0836-77205#30東引鄉公所財經課。

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