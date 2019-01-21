讓彰化「更好逛」！市公所規劃6公里「友善」人行空間

2019-01-21 14:04

〔記者林良哲／彰化報導〕彰化市區多年來未加整頓，不但騎樓堆滿物品且高低不一，人行道也停滿機車、腳踏車，甚至有許多「阻礙物」，讓行人難以走路。市長林世賢表示，為了讓「逛街」成為一種享受，將推動「友善人行空間」計劃，第一階段有6公里長，讓觀光客及市民可以從火車站開始，一路「順暢」走到八卦山大佛。

林世賢表示，彰化市的美食、小吃以及歷史古蹟豐富，近來又有許多年輕人在市區開設特色咖啡店、書店以及簡餐，配合YouBike的普及，不少外地觀光客喜歡花半天或一天時間，在來彰化市「小」旅行，但卻經常抱怨市區人行條件不佳。

以彰化火車站前來說，商家習慣在騎樓內擺設商品，而住戶則在騎樓內推滿物品，由於每戶情況不同，造成騎樓高低落差，行人不但難以行走，甚至可能跌倒。此外，人行道也停滿機車、腳踏車，甚至有許多「阻礙物」，讓行人難以走路。

面對此一情況，林世賢表示，目前已向行政院爭取3億6000萬元經費，將推動「友善人行空間」，第一階段為6公里，讓前來彰化旅遊的觀光客以及一般市民，都能輕鬆地「逛」彰化。

但計劃是否能順利實現，也必須與商家溝通！林世賢說，除了硬體建設外，市公所將召開說明會，邀請沿線的里鄰長、商家開會，爭取支持並蒐集不同意見，並推動「友善商家徽章」，提高消費者的認同度。

林世賢說，目前第一階段計劃的道路有6公里長，首先讓觀光客及市民可以從火車站開始，一路「順暢」走到八卦山大佛，另外在彰化高中、彰化高商以及基督教醫院附近，都會設立便利行人通行的道路。

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