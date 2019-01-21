「大學姊」林筱淇今首返北市 與藍世聰合推花博

2019-01-21 14:02

〔記者周彥妤／台北報導〕有「大學姊」之稱的台中市觀光旅遊局長林筱淇，因替台北市長柯文哲輔選，任其競辦發言人，常上政論節目與來賓交鋒，繼而闖出名號。選後林筱淇任職台中市府，今上午首度重返北市府，與北市民政局長藍世聰召開記者會，宣布兩市合作，共推北市里長揪團遊台中花博活動。

藍世聰表示，很高興今天「大學姊」林筱淇回到北市府，他是台中、台北最好的橋樑，這也是選後兩市首次城市交流，意義非凡。藍也說，我們過去辦過台北花博，如今更要支持花博，更重要的是要支持我們的大學姊林筱淇。

林筱淇說，里長每年都有固定舉辦里民旅遊、自強活動，很多里長都會到花博旅遊，因此提供誘因，台北僅是第一站，目前還和新北、桃園、台南、高雄接洽中。

林說，不排除和任何單位合作，中市府團隊上任後就在拚經濟，觀光旅遊是無煙囪的產業，不會製造空污，所以觀光是台中目前發展的重中之重。

談到目前在國民黨主政的台中市府任職，是否可能成為「藍白合作」橋樑，林表示，不清楚台北市長柯文哲未來規畫，她仍鎖定市政交流層級，只要有意跟台中觀旅局合作，合力推廣觀光，都願意合作。

至於柯文哲和台中市長盧秀燕的分別，林筱淇說，柯個性果斷、魄力、執行力很強；盧則是很親民、溫暖、注重細節、細膩；一個較陽剛，一個較溫暖，各有優點。

林筱淇與藍世聰共同召開記者會，宣布推動兩市合作，即起至3月31日，凡台北市里長帶領20人以上的里民旅遊活動，到台中逛花博、住宿台中，即可享受花博門票半價優惠，以及近40家飯店提供4至7折的房價優惠。

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