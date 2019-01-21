南市8夜市推雙語菜單 外籍youtuber喜啖小吃

加拿大籍YouTuber Wes Davis拿著雙語菜單向老闆點菜。（記者劉婉君攝）

2019-01-21 13:35

〔記者劉婉君／台南報導〕南市營造英語友善城市，於8個夜市推動雙語菜單，吸引加拿大籍youtuber Wes Davis及瑞典籍Lukas Engström造訪新營中華路夜市，並拍攝影片向各國網友介紹台南的夜市。

有了雙語菜單，Wes和Lukas首次嚐試內臟類，並品嚐當歸土虱頭、三杯炒青蛙等道地美食。攤商也在雙語菜單的輔助下，向外國客人推銷自家產品，讓外籍youtuber對台南人的熱情、好客留下深刻印象。

新營夜市管委會孫瑞嵩表示，市府第二官方語言專案辦公室辦理說明會時，許多攤商質疑雙語菜單的效益，實際面對外國客人時，有了雙語菜單，可以用簡單的句子讓外國旅客可以多能了解產品。

Wes有約1萬3千名訂閱戶，他說，剛來台灣完全不懂中文，點菜時只能比手畫腳，通常會先在旁邊觀察店家使用的食材，所以知道台南的夜市有雙語菜單後，馬上就決定要親自來試試。

Lukas會說一點中文，他說，因為對很多台灣小吃很陌生，很擔心會吃到「地雷」食物，雙語菜單有中英對照，可以了解食物的內容，終於鼓起勇氣嘗試了聞起來很香、顏色「黑嚕嚕」的燒仙草。

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