虎井嶼西山道路崩塌多時 民怨官速度太慢

2019-01-21 13:21

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕位居馬公內海的虎井嶼，以北回歸線通過聞名，但連接西山觀光景點的環島公路崩塌多時，卻未見相關單位展開修復，讓虎井居民大罵公部門動作太慢，難道要有血淋淋的教訓才會正視；澎湖縣政府工務處表示，已發包3次都流標。

扼守馬公內海的虎井嶼，軍事地位重要，島上仍有駐軍，並傳說二戰期間日軍偷襲珍珠港，代號「虎虎虎」，就是與虎井有關，因此島上軍事色彩濃厚，加上北回歸線通過，成為澎湖南海遊程中重要島嶼，但連接西山觀光景點的環島公路，卻自去年8月份崩壞，至今仍延宕未處理。

由於西山為虎井嶼的制高點，山上有日軍指揮所、北回歸線公共藝術、佛像群及賣店聚集地，是遊客必定到訪之處，雖然時序進入冬季，登島遊客減少，但緊接著農曆春節假期，大批旅外遊子返鄉，深達40公尺的道路崩壞，恐將造成危險，若發生人命傷亡，不僅各界不樂見，更凸顯公部門不作為。

針對虎井民眾反彈，澎湖縣政府工務處無奈表示，由於工法及價錢不符成本，許多有意承接的廠商紛紛打退堂鼓，導致已流標3次，現已研議重新評估價錢及工法修正，希望在今年觀光旺季來臨前發包，目前會先加強安全措施；而澎湖國家風景區管理處在西山上工程已完工，但大型機具受阻通道崩壞卡在山上，讓廠商也心急不已。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/