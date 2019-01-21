讓流浪動物有新家 南市動物之家2019認養活動場次出爐

2019-01-21 13:26

〔記者王涵平／台南報導〕南市動物之家2019認養活動場次出爐，南市動保處呼籲民眾多關懷流浪動物並踴躍加入認養行列，讓流浪動物有家可歸。

動保處表示，與臺南市流浪動物義工協會及臺南市關懷流浪動物協會辦理流浪犬貓認養活動，每月第1個星期日下午14時至17時在北區犬貴族寵物用品店。每月第2個星期六上午10時30分至下午16時30分永康區超現場寵物精品店。每月第3個星期六凱蒂與豆哥號下午14時至17時在家樂福永康及新營店。

每個月第3個星期日凱蒂號於下午14時至下午17時大遠百成功店假日廣場。每個月第4個星期六上午10時30分至下午16時30分仁德區台灣寵物世界寵物用品店。每個月第4個星期日- 凱蒂號於下午14時至17時假仁德區台糖嘉年華購物中心。

每日上午11時至下午24時。寵物公園永康店。每日上午11時至下午24時魚中魚永康店及安平店。每日上午11時至下午24時永康區金王子寵物倉儲量販店。每週六、日，上午10時至下午17時將軍區莉丰慧館開放參訪與認養。

動保處表示，活動皆有驅除體內外寄生蟲之投藥、狂犬病疫苗注射、晶片注射及寵物登記，且另享有免費基礎疫苗預防注射乙劑（犬用7合1或貓3合1疫苗）及絕育手術優惠。歡迎加入動物保護志工行列，專線06-2964439。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/