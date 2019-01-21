頭份又出幸運兒 玩刮刮樂中100萬大獎

2019-01-21 13:24

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕超幸運！台灣彩券今年甫推出2000萬超級紅包刮刮樂，上週有民眾至苗栗縣頭份市尖山國小對面彩券行試手氣，一開始刮了4張皆中小獎，第5張卻槓龜，他不死心再買1張，竟就刮出100萬元大獎，當場和老闆娘興奮歡呼，此也為頭份市今年首度刮出百萬大獎，而該地前幾年也開出1.2億元大樂透頭彩，被當地居民笑稱為福地。

黃姓彩券行老闆娘表示，中獎幸運兒為年約40歲的男子，應是附近住戶，三不五時就會上門來玩刮刮樂。上週五下午他獨自前來，看到台彩新推出的2000萬超級紅包刮刮樂，1張2000元，立刻買來試手氣，前4次都是刮中幾千元的小獎，但他玩性大發，仍要繼續拚大獎。

但刮到第5張時卻槓龜，原以為他將就此罷手，但該男子不死心再買1張，竟然就幸運刮中100萬元，當下還不敢置信，向老闆娘刷條碼確認中獎，兩人興奮的在店內歡呼大叫，而中獎幸運兒也包了紅包及贈送鞭炮給彩券行，分享喜氣，但並未透露將如何使用獎金。

黃姓老闆娘說，此款刮刮樂才剛推出，頭份就出現第一位百萬富豪，中獎消息傳開後，附近鄰里紛紛湧入彩券行試手氣，業績足足成長3成。而由於該地彩券行數年前也開出1.2億的大樂透頭獎，此次又中大獎，居民也笑稱是難得福地。

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