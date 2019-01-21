協助青年就學、就業 中市擬成立專責單位

2019-01-21 12:54

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市議長張清照關心「外漂青年」議題，要求政府關注並解決問題。市府四位局處長今（21）日拜訪議長時，新聞局長吳皇昇表示，市府將成立青年事務專責單位，加強對青年就學、就業的產官學合作，留住人才、充分就業。

市府新聞局長吳皇昇、勞工局長吳威志、財政局長羅仙法、人事處長陳杉根今日到市議會拜訪張清照議長，張議長在會談中特別提到「外漂青年」的問題。他說政府應該關注，盡早面對問題提出解決之道，以免人才外流。

張清照指出，不少大學或碩士畢業的青年選擇到國外就業，如果是進入國外企業工作，學有所長，算是一種專業上的收獲，但不少人是短期打工，與他們在校所學無關，回台後政府也沒有相關就業輔導；希望政府重視這類問題，以免越來越多台灣子弟當「外漂青年」。

吳皇昇、吳志威及羅仙法都說：「這個問題我們感受很深！」因為身邊的親友就有人選擇到國外短期打工，由於薪水比較高，即使打工也願意去，問題是幾年後回台灣就業也不易。

吳皇昇表示，市長盧秀燕關心青年就業問題，無論「北漂」、「南漂」，還是「外漂」，根本問題在於台灣就業環境及勞動市場結構，市府可從產官學合作，加強輔導青年就業，市長已指示研擬成立專責單位，加強產官學合作，協助企業與大專院校接軌協助青年就業。

吳皇昇指出，市府正朝成立青年事務專責單位方向努力，也拜託張議長及議會支持；張議長則說：「關心青年，做就對了！議會一定認真監督。」

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