樂活夜櫻季週日登場 遇暖冬開幕時僅開三成

2019-01-21 12:47

〔記者鍾泓良／台北報導〕「樂活夜櫻季」今年1月27日至2月17日亮麗登場，22天活動期間，公園處在樂活公園、內溝溪河岸放置夜間景觀燈，讓民眾可白天看櫻花，晚上也能賞夜櫻。然而因為今年冬天氣溫暖活，為1947年以來最暖冬天，連帶影響到櫻花花況，副市長彭振聲說，本周開幕時預計將開出三成的花，過年期間則會陸續開滿。

談到今年創舉，彭振聲提到，之前因為很多攝影愛好者都反映，如果燈光可以提前開會更美麗，所以今年夜櫻季將從晚間六點提前30分鐘到5點30分開燈。至於是否擔心看不到櫻花，他說如果氣氛良好2到3月就可以盛開。

公園處表示，內湖樂活公園旁河岸櫻花步道長約3公里，栽植寒櫻、八重櫻、吉野櫻及昭和櫻等各式品種櫻花，寒櫻約在春節前後會陸續盛開；春節後到2月底也將陸續迎來八重櫻、昭和櫻等的綻放，相關的花況都會在活動臉書公布。

今年樂活夜櫻季以「浪漫光櫻」為題，1月27日晚間16:30至18:30於內湖樂活公園舉行『璀璨光櫻，亮點城市』開幕活動，當日會場將有各式表演活動和特色攤位；2月17日舉辦『城市慶典，櫻雪紛飛』櫻花野餐日Ｘ戀花電影院，邀請野餐布置達人將公園內佈置浪漫野餐賞櫻的場景，夜間更有星空電影院。今年也舉辦「告白櫻花攝影競賽」，歡迎民眾將最浪漫的照片投稿參賽，並且將照片上傳至「樂活夜櫻季」官方社群媒體，就可以贏到獎金。

副市長彭振聲說，今年第二年舉辦，內溝溪美麗畫協會在堤岸種3、4百棵櫻花，各種櫻花開花時節不同，可以綿延1、2個月時間；他提到，去年夜櫻季吸引17萬人次，希望今年可以衝破20萬人次。

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