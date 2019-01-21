南市民進黨團提房屋稅調降版本 舊屋不漲、新屋降低

2019-01-21 12:47

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會民進黨團今天召開記者會，公布民進黨的房屋稅調降版本，要求市府應於今年起調降房屋稅，並以前次房屋稅調整生效日2016年7月1日為基準，取消該基準日之前的舊屋漲稅，並降低此基準日之後的新屋調幅，也就是取消所謂「回溯15年」的現制。

民進黨團今天的記者會，除了多位民進黨團的成員外，包括台聯黨議員楊中成、無黨籍議員黃麗招、許又仁也到場關心。

黨團總召林宜瑾表示，根據民進黨團的版本，2016年7月1日之前領取使用執照的房屋，「取消舊屋漲稅」，從81%降為0%，讓稅基回復原狀；而2016年7月1日以後領照的房屋，雖比照全國維持調漲，但應「降低新屋調幅」，從81%降為54%，成為六都房屋稅漲幅最小的城市。

林宜瑾表示，「所得重分配」是政府的責任，透過「負擔能力原則」，讓有錢人多繳一點稅，讓政府能提供更好的公共服務和公共建設。台南市房屋稅超過30年沒調整，甚至出現持有房屋稅金比持有機車還低的情形，也因此政府不得不調整房屋稅，以維持租稅公平及世代正義。

林宜瑾表示，但因調整方法引起民怨，政黨必須服膺民意，也因此，團結黨團成員，呼籲台南市政府順應民情，儘速針對房屋稅做出符合市民期待的調整。

林宜瑾表示，民進黨團順應民意，同時也堅持理性問政，政府作為必須依法行政，務實滿足市民需要，這是法治國家的基本邏輯。就本案來說，房屋稅經不動產評議委員會決議並公告後，3年內並無法源可調整，「不論凍漲或退稅，依法均不可行」，呼籲部份議員尊重法治精神，不要為了討選民歡欣而堅持牴觸法律的訴求。

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