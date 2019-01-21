高雄人愛看書 1年讀破1千萬本書

2019-01-21 12:38

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高市圖今天公布去年高雄市民的借閱成果，圖書借閱量達1183萬冊，比去年增加了95萬冊，愛上圖書館的市民愈來愈多，平均利用人次達9.7人次；從世代來看，去年壯年族借閱佔總成長的62%，爺爺奶奶們借閱圖書也佔了13%，看書不是年輕人的專利，開卷有益銀髮族含飴弄孫之際，讀書增廣見聞人口逐漸增加。

高市圖指出，從男女比例來看，女性借書佔62%，男性僅有38%，女性借閱還是高於男性，但是再細看歷史地理類書籍一向是男性多於女性，閱讀的興味性別各有偏好。而小朋友愛看的繪本是爸爸媽媽世代借的多，分布在35至44歲之間，父母親對教育的重視，在圖書館、學校和媒體的灌輸之下，閱讀0歲開始，蔚為風氣。

文學類圖書一向是高雄市民的最愛，去年共借出586萬冊，佔近一半的借閱量，比去年增加12萬冊。去年過世的武俠大師金庸，在武俠小說中穩坐排名，最受人喜愛的是《鹿鼎記》，共被借295次、《連城訣》被借291次，預約榜上回味金庸作品的前兩名作品是《天龍八部》、《射鵰英雄傳》，分別被預約149和74次，這些作品是世代間共同的文字記憶。

此外，網路書店大舉開賣電子書之後，市場一片看好，「台灣雲端書庫@高雄」去年借出了23萬冊，施昇輝的《無腦理財術，小資大翻身！》，總共被借1105次，同樣的理財投資在實體書借閱榜上也是常客，想尋找人生中的小確幸又不想太傷腦筋，不論是大戶小資族，未來的自己要更好是永遠追求的夢想。

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