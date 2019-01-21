才認識一個月！女友討金項鍊被拒竟回：注定一輩子單身

2019-01-21 13:24

〔即時新聞／綜合報導〕一名男網友和女友剛認識一個月，對方就要求情人節送她金項鍊，男網友婉拒竟被說，「注定一輩子單身」。

「是我見識少還是現在的女生都是這樣？」這名男網友在臉書社團「爆廢二館」貼出Line對話截圖，他和女友才認識一個月，情人節將近，女友直接問「情人節你要送我什麼？」原PO問女友想要什麼，女友就說，「你買處女座的墜子給我好了，黃金的，沒多少錢」，原PO解釋，「比較喜歡實在的生活」，比起送禮不如去吃大餐、填飽肚子，女友則回應，她希望情人節、生日能有禮物，過年男友也能包紅包給她。

兩人爭執不下，女友竟說，「不能接受你就注定一輩子單身，這就是你的宿命」，原PO耐心地解釋，剛認識應該先交心，並希望可以和另一半互相扶持，而不是這麼在意物質，「如果對象是很物質的人，那我寧願自己一個人」，最後兩人果不其然分手了。

網友看完傻眼，「感覺就是老江湖」、「她很缺嗎？才一個月而已討這討那的，還很會挑，要黃金欸」、「她要的是金主不是男友，還好才一個月就原型畢露了，你該慶幸」、「版主你是不是找到保母了，感覺他在要三節禮金欸」、「我是還沒遇過一直要禮物的，不過倒是遇過每次出去都沒讓對方付過錢還覺得我小氣的女生」、「我跟我男友吃飯都AA制，不是女生都這樣」。

也有網友認為，「其實，我覺得雙方都沒錯...她很直接的講清楚她想要的，而你們想法不一樣，好聚好散唄...總比之後一直騙你的金錢好，不是嗎？」

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