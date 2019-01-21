備戰春節疏運 桃機單日最高15萬人次

2019-01-21 12:45

〔記者陳宜加／台北報導〕春節疏運將至，交通部全面備戰。桃園機場預估，今年旅運量將成長6％，單日最高上看15萬人次。台灣高鐵則統計，截至1月18日上午，疏運期間總訂位數達83萬8642個。公路總局則提供西部國道客運每日1萬1000車次，並提供85折優惠。

桃機公司表示，春節期間加班機目前經民航局核定共1196架次，2月2日、10日、11日各有99至108架次為最高峰，加上既有航班，預估收假日、2月10日初六當天總計785架次最多，當天旅運量預估超過15萬人次。

桃機公司統計，今年整體旅運量較去年同期成長6％。在航廈別部分，第一航廈加班機336架次、第二航廈860架次；兩岸加班機共811班，占整體加班機68％。

桃機公司也提醒，多加利用智慧化系統，包括自助報到、網路報到、航空公司APP報到、自助行李託運、自動通關等，第二航廈10、11、16、17號為自助櫃台。

高鐵統計，1月31日至2月11日期間，共計加開482班次，總計疏運期間雙向開行2155班次、運能提高25％，預估2月1日、2月6日初二至2月10日初六為疏運尖峰，截至1月18日上午，疏運期間總訂位數達83萬8642個、占對號座總數54.6％，僅剩部分時段車次仍有空位。

公路總局表示，春節疏運期間，西部國道客運每日開行1萬1000車次，並隨時機動加班；2月1日起至2月10日，國道客運86條路線提供平均85折票價優惠，且搭乘國道客運、台灣高鐵或台鐵後轉乘在地公路客運或市區客運，另外基本里程8公里或一段票免費優惠。

另外，適逢武陵農場櫻花季，公路總局規劃場內總量管制、道路交通管制、團客預約入場、公共運輸接駁等4大疏運措施，提醒旅客於櫻花季疏運期間，聯外道路中124線將實施高強度交通管制，除已於場內預訂住宿之車輛憑通行證入場外，其餘車輛一律禁止進入。

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