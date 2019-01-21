中市既有未登記水井納管 市府改口：家用不收規費

2019-01-21 12:31

〔記者黃鐘山／台中報導〕申請水井納管、取得水權，須繳交規費2700元。前台中市長林佳龍時代用於農業灌溉和無法接管自來水的家用水井，均免收水權規費。但新市府上台後卻說家用要收費，外界批評「市長換人政策轉彎」，目前市府已改口不收規費。

政府為地下水保育及防治地層下陷，推動既有未登記水井納管計畫。但申請納管取得水權，須繳交水權登記規費2700元，市議員吳敏濟等民代不平則鳴，要求前市長林佳龍不收取農業與家庭自用的水井納管規費，林佳龍從善如流，答應任內不收規費。

台中市政府去年底改朝換代，吳敏濟要求新任市長盧秀燕「林規盧隨」，農業灌溉用水、無法接管自來水的家用給水不要收規費，保障農民用水權益。市府水利局回應，農業水井納管免收規費，但家庭自用部分仍須繳費，外界批評「市長換人政策轉彎」。

對此，水利局說，市府配合中央執行地下水水井納管受理申報作業，106 年 5 月 1 日起至107年 12 月31 日已完成第1階段，今年起進入第2階段現地複查作業，預計約需 2 至 4年完成，最後再協助民眾取得合法水權，取得水權後才會產生是否繳納規費問題。

水利局長范世億表示，市長盧秀燕很關切農民及偏遠地區民眾用水權益，已指示水利局只要是能照顧市民的方案都應支持並繼續爭取，讓民眾安心用水。台中市農業用水及自來水無法到達的家用納管水井，均無須繳納規費。

水利署去年已確定納管的農用水井不收規費，根據瞭解，目前水利署正廣納各縣市政府意見，檢討免收規費對象及範圍是否可再擴大。對此，市府贊同擴大範圍，將持續向中央爭取，以保障更多民眾用水權益。

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