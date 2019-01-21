通過低溫檢疫 台南蜜棗首度外銷日本

2019-01-21 12:17

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台灣蜜棗品質好，但因是東方果實蠅疫區，進軍日本市場一直受限，南部縣市經過7年的努力，終於獲准外銷，有台南市政府官股的南瀛農產運銷公司，透過低溫滅蟲的方式，通過檢測，春節後將首度出貨。

南瀛農產運銷公司總經理李威雄表示，這也是新市長黃偉哲上任以來，首張官方推動的水果外銷成績單，尤其可以搶進消費力較高的日本市場，有助於提升本土蜜棗的經濟價值，難能可貴。

在黃偉哲指示、推動下，南瀛農產正進行出口相關作業，該公司今天也邀請知名的在地歌手楊欣樺代言，協助行銷。

李威雄說，國內蜜棗產地面積約1970公頃，台南佔了13.8﹪，以玉井、楠西為大宗，農曆年後銷日的，「珍愛」品種居多，首批出貨有機會衝到2.5公噸。

李威雄指出，南部縣市政府利用參加東京食品展的機會，不斷向日本爭取蜜棗的外銷訂單，2016年底獲准，2017年因為風災，台南減產，國內供不應求，去年底公司積極與客戶推廣，終於可以在農曆春節後出口。

李威雄提到，外銷日本的蜜棗，除了藥檢要符合規定之外，還得通過長達14天的1.2度C以下冷藏檢疫處理，確保果實蠅蟲卵被消滅，才出口。

李威雄也指出，高雄12號的珍愛，果色翠綠、甜脆多汁，糖份測試最高可達14度，尤其表皮厚，碰撞不易損傷，保存較久，也耐儲運，可望成為內、外銷主力品種。

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