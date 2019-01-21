林佳龍：台鐵票價合理化問題絕對要改革

2019-01-21 12:21

〔記者陳宜加／台北報導〕台鐵已經完成初步體檢，交通部長林佳龍說，將全力爭取所需人力、經費，行政院也拉高層級，成立台鐵改革推動小組，不會讓台鐵自行解決問題，而長期未解的票價合理化議題，他也說，絕對是未來改革項目之一，要朝向永續發展。

林佳龍強調，台鐵是交通部的事、也是政府與社會的事，將協助全力爭取資源，一次性解決過去問題，並建立未來好的開始，任何政府財政支出均取於社會、用於社會，而非由事業單位自行承擔，卻無法永續。

他說，台鐵票價合理化，絕對是未來要改革的問題，行政院將成立台鐵改革推動小組，一併納入整體計畫推動，也代表行政院已提升高度，而不會讓台鐵自行解決問題，希望給予政府時間正確診斷並找到對策。

他也說，票價合理化將評估妥善率要達到多高、投入多少成本，並建立在什麼基礎上。台鐵提供社會服務並承擔政府功能，財務結構有問題，不應該自己承擔，政府應該幫忙，且台鐵面對的問題特殊，不能只從要不要調漲去看，希望各事業體質更好、永續發展。

強調接地氣的林佳龍宣布郵資緩漲，也透露下一個要改革的政策，將是計程車產業面臨的困境。他說，交通部要興利除弊、施政讓人民有感，計程車司機面臨困境，目前正密集研擬照顧方案，確定後對外公布。

他說，計程車司機也在服務社會，是大眾運輸的一部分，面對競爭環境改變，必須照顧，讓經營環境更好，但也避免過度競爭；針對Uber代表的共享經濟競爭，應規範分業管理，執行面也要兼顧雙方發展空間。

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