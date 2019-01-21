新南向國民外交 小尖兵前進越南、菲律賓

2019-01-21 12:21

〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部及教育部選拔2019年「外交小尖兵代表團」，來自武陵高中、精誠高中與德光高中的12位小尖兵，明天將啟程赴越南及菲律賓，進行為期11天的國民外交。外交部發言人李憲章今天表示，越南和菲律賓與我國在經貿、人員互動等方面交流密切，盼小尖兵此行透過年輕人視角，認識我國在東南亞的夥伴國家 。

外交部與教育部合作推動「外交小尖兵」邁入第17年，今年有上百組學校參與選拔，17支隊伍進入決賽。最後透過團體表演、即席演講與益智問答等競賽，一番激戰後，由彰化精誠高中、台南德光高中與桃園武陵高中等3支隊伍脫穎而出，將代表台灣青年赴越南河內、胡志明及菲律賓馬尼拉推廣外交。

外交部今天舉行代表團授旗暨行前茶會，菲律賓馬尼拉經濟文化辦事處副代表艾奎諾（Carlo L. Aquino）與台北越南經濟文化辦事處代表助理陳德幸亦出席致意。

艾奎諾致詞時說，在菲律賓有許多年輕人在這個年紀就必須工作負擔家計，其中也有許多到台灣來工作，而「你們是幸運的，因為你們出國不是為了工作，而是為了獲得更多體驗」；艾奎諾祝福小尖兵們此行擁有充實體驗，更了解菲律賓國家、文化與人民，也促進人與人之間的關係。

外交部發言人李憲章說明，今年小尖兵將赴菲律賓和越南，主要是由於我國正推動新南向政策，而我國與越南及菲律賓兩國間的人民互動頻繁，互訪觀光客成長快速，民眾交往頻繁。越南與我國間也有許多通婚和移工，不但有姻親關係，也感謝越南對台灣經濟發展與家庭照護貢獻許多。

李憲章說，此次小尖兵之旅特別安排赴學校、行政部門與文化觀光等交流，也規劃與台商座談，「以觀光客去是接觸不到的領域」，希望小尖兵透過年輕人視角，認識我國在東南亞的夥伴國家，作為教育之旅，回國後也和親友分享心得。

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