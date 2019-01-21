減少偏鄉就醫時間 鼎東山線、台東醫院合推便民憑證

2019-01-21 12:10

［記者王秀亭／台東報導］台東幅遠狹長，偏鄉民眾搭公車到台東市區醫院就醫往往耗費半天至1天的時間，鼎東客運山線與衛福部台東醫院今天簽署合作備忘錄，搭乘客運至台東醫院就醫的偏鄉民眾，只要搭車時向該車駕駛員索取就醫憑證，掛號一併將健保卡與憑證交予診間，就可視現場狀況優先就診。

台東醫療資源多集中在台東市區，南迴地區沒有一家大型醫療院所，偏鄉長輩在沒交通工具情況下，搭公車到台東市就醫成為主要選擇，若遇上就醫排隊時間過長，一旦錯過班車，就要多等1、2個小時，就醫過程多數花在等候時間上。

鼎東客運副總經理施建州表示，思考如何有效減少病患等候時間，台東醫院恰巧位在公車行經路線上，該站是轉運站以外，僅次於中央市場的第二大站，日前主動詢問台東醫院合作意願，雙方想法一拍即合。

台東醫院院長羅賢益指出，該院針對75歲以上高齡及偏鄉病患多會盡量幫忙，但非所有偏鄉病患會主動表達，有就醫憑證後，可在完成掛號後，將健保卡連同就醫憑證交予診間，會視現場狀況提供優先就診。

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