減少偏鄉就醫時間 鼎東山線、台東醫院合推便民憑證

［記者王秀亭／台東報導］台東幅遠狹長，偏鄉民眾搭公車到台東市區醫院就醫往往耗費半天至1天的時間，鼎東客運山線與衛福部台東醫院今天簽署合作備忘錄，搭乘客運至台東醫院就醫的偏鄉民眾，只要搭車時向該車駕駛員索取就醫憑證，掛號一併將健保卡與憑證交予診間，就可視現場狀況優先就診。
台東醫療資源多集中在台東市區，南迴地區沒有一家大型醫療院所，偏鄉長輩在沒交通工具情況下，搭公車到台東市就醫成為主要選擇，若遇上就醫排隊時間過長，一旦錯過班車，就要多等1、2個小時，就醫過程多數花在等候時間上。
鼎東客運副總經理施建州表示，思考如何有效減少病患等候時間，台東醫院恰巧位在公車行經路線上，該站是轉運站以外，僅次於中央市場的第二大站，日前主動詢問台東醫院合作意願，雙方想法一拍即合。
台東醫院院長羅賢益指出，該院針對75歲以上高齡及偏鄉病患多會盡量幫忙，但非所有偏鄉病患會主動表達，有就醫憑證後，可在完成掛號後，將健保卡連同就醫憑證交予診間，會視現場狀況提供優先就診。
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鼎東客運山線盼透過就醫憑證，讓到台東醫院就醫的偏鄉民眾可以減少候診時間。（記者王秀亭攝）
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衛福部台東醫院院長羅賢益與鼎東客運副總經理施建州簽署合作備忘錄。（記者王秀亭攝）
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偏鄉長輩搭公車到台東醫院看診時，只要向公車上的駕駛員索取就醫憑證，就能視現場狀況提前看診。（記者王秀亭攝）
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