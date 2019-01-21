「肥水要落外人田」！環保稽查逮亂排水肥

2019-01-21 12:06

〔記者王錦義／花蓮報導〕俗語「肥水不落外人田」，但在講求環保的現代社會，任意排放水肥到外人田不僅造成環境污染，還會被環保警察抓！

保七總隊第九大隊與花蓮縣環境保護局近期發現花蓮縣境內幾處農地遭人任意排入水肥，散發出的惡臭讓附近居民苦不堪言，日前雙方配合前往花蓮市郊某處農地勘查蒐證時，當場查獲一輛水肥槽車正在排放化糞池水肥到農地內，農地內有種植竹筍、木瓜及香蕉等農作物，現場經環保局稽查人員認定違法，警方依違反廢棄物清理法，將林、葉二人移送花蓮地方檢察署偵辦。

林、葉二人到案後向警方供稱說：「覺得水肥有助於農作物生長才會選擇排入農地內」，林姓男子說，花蓮縣政府水肥投入站管理新制上路後，想要申請合法廢棄物清除、處理許可證明文件，卻因不熟悉網路操作導致申請進度緩慢，為維持家計才不得已繼續執業，首次亂排肥水就遭警方查獲。

保七總隊第九大隊指出，花蓮縣政府在水資源回收中心興建水肥投入站，就是為了妥善處理水肥，改善環境衛生，提升民眾生活品質，並落實使用者付費原則；警方呼籲，相關衛生工程行應領有合法清除機構許可證、水肥槽車核准證明文件，並裝置即時追蹤系統GPS再行執業，並依新制備齊相關文件申請投肥證，以免觸法送辦。

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