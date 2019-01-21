春節連假高速公路 重點路段埋發射器報即時路況

2019-01-21 12:14

〔記者陳宜加／台北報導〕春節9天連假將至，交通部長林佳龍說，他要效法大禹治水，過家門而不入。國道疏運是重點，目標比去年更順暢，強調智慧交通。交通部次長祁文中說，今年最新措施，是在高速公路重點路段埋設發射器，更即時提供用路人路況資訊。

林佳龍說，今年春節連假不會設定北高行車幾小時，但希望比去年更順暢，他強調大數據與智慧交通，掌握交通狀況、快速排除事故。外界質疑夜間免收費措施增加安全風險，政策建立於過去實施經驗，漸進式同時一致化，但將宣導用路人衡量最適合時段上路。

祁文中說，優化必須有充足的資訊，今年透過大數據分析，調整高乘載管制時段，並利用公路總局新開闢道路，整合替代道路資訊，並在容易壅塞或發生事故地點提高見警率，匝道儀控方面，中央與地方偶有不同想法，今年提前事先約定，兼顧主線與地方交通。

他也說，今年最新措施為基礎設施優化，主要是動態交通資訊提供，在高速公路重點路段埋設發射器，只要用路人打開行動裝置並連線，即時接收路況資訊。

交通部政次王國材補充，今年另一亮點是高公局與公路總局更徹底整合，過去僅規劃短途替代道路，今年找出3段，桃園、台中、新竹長途替代道路，下交流道後循著公路標誌走。交通疏運做不好常引起民怨，智慧運輸包括交流道、國5，才是更優先的優化工作。

林佳龍說，春節9天連假將效仿大禹治水，過家門而不入，將安排與基層員工見面，例如台鐵司機加班，將到第一線體驗工作環境，如何改善未來也將相應辦理，另也將前往包括交控中心、桃園機場、觀光景點。

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