台糖歷10年育出森悅豬 登上101大樓觀景餐廳

2019-01-21 11:50

〔記者王俊忠／台南報導〕國內最大養豬企業的台糖公司近期推出極品黑豬肉，並與台北101大樓「隨意鳥地方101觀景餐廳」合作推出「慢烤森悅黑豬」冬之慶典套餐，讓台糖儲備甚久的秘密森悅豬有機會給國際觀光客或商務人士感受到精品台灣豬肉的魅力！

台糖表示，森悅黑豬套餐以小火慢烤方式，留住肉質本身甘甜、緊實及柔嫩多汁的特性，佐以蔓越莓泥與焦化蘋果，帶出表皮焦脆、香潤不膩的口感，是內行人不可錯過的美味。

台糖公司指出，「森悅豬」是台糖歷經10年的精心育種，選育體型健美、肉質優良的「畜試一號黑猪」（具桃園種黑猪及杜洛克血統）及自行引進具盤克夏基因的「英國大黑豬」配種而成，並飼養在好山好水的屏東大武山下，脂肪熟成且油花分布均勻、肉質甘甜柔嫩多汁，吃過的人讚口感更勝日本鹿兒島黑豬，為國產精品豬肉注入一股新能量。

台糖畜殖事業部表示，森悅豬採「森林放牧」養殖，並兼顧動物福利，讓豬「愉悅成長」，故取名「森悅豬」。因飼養在林間草地能充分運動，輔以餵食自產狼尾草、果寡醣、乳酸菌、天然糖蜜及國產水果等副食材，成就緊實Q彈、汁多味美、無藥物殘留的頂級豬肉。森悅豬產生的有機肥分可肥育狼尾草，待狼尾草成熟後再予回飼，成就循環飼養，對土地、環境更為友善。

台糖強調，極品等級的森悅豬肉全程低溫熟成配送，抑菌保鮮；在國家GHP規範、ISO 22000（含HACCP）、CAS、產銷履歷等認證層層把關下，不但安心有保障，更是頂級、限量的精品食材。因森悅豬採森林放牧養殖，產量稀少，目前採限量供應，喜愛嚐鮮的老饕一定要加快腳步，以免向隅。

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