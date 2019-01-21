晴天禮盒最暖心 年節走春最佳伴手

2019-01-21 11:04

〔記者王涵平／台南報導〕南市勞工局晴天創意築夢坊/秀格樓推出「晴天禮盒」，各項手工商品結合年節元素，希望金豬年帶給大家滿滿喜氣與祝福，是年節走春最佳伴手禮。

勞工局長王鑫基今邀請「財神爺」加持「晴天禮盒」，由6個不同的計畫參與者製作，「好運御守禮盒」由專門服務聽障者的聲暉協進會推出，5款御守各方守護，讓購買的朋友能夠全年平安；由慈光心智關懷協會推出的「財神串珠禮盒」，以及心智障礙者一顆顆親手串成的發財樹，是充滿喜氣的居家擺飾用品。

復健青年勵進會搭配不同尺寸及款式的帆布包，組合成「諸事大吉禮盒」，是三五好友出門逛街，攜帶隨身小物的不二選擇；六指媽媽呂梯製作的手工無患子皂「天然無憂禮盒」，廣受好評的商品，不但行銷至國外，呂梯的生命奮鬥故事，今年榮獲行政院「性別平等故事獎」。

格主杜瓊宜推出得過106年創藝蛋生台南市十大創意商品設計獎項的多款手工書，組成「旅行印記禮盒」，可謂外出旅遊，紀錄生活的最佳良品；晴天坊夥伴王怡靜的「福氣樂陶禮盒」，以怡靜親手捏塑的陶杯，加上可愛的小豬，代表「豬」事吉祥的概念。

勞工局表示，春節期間（2/5~2/9）在七甲代天府、龍崎文衡殿、總爺藝文中心、孔廟府中商圈、海安路海島市集有現場手工藝品展售；台南多處觀光景點和旅館，如赤崁樓、安平樹屋、台江國家公園、台灣歷史博物館、關廟服務區、東山服務區、大億麗緻酒店、和逸台南西門館、關子嶺統茂溫泉會館等地，都可以買到實用精緻的伴手禮。

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