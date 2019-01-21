不用跑遠！台中就有落羽松秘境超好拍

2019-01-21 11:02

〔記者許國楨／台中報導〕台中市西屯區「2019廣納幸福花海季」開幕了，佔地10公頃的波斯菊、油菜花，以及1000棵落羽松交織成心曠神怡美景，尤其這兩年落羽松下方注入了水又多了木棧道，唯美落羽松倒影超好拍，一名女大生說，不用跑遠就可以同時拍到陸上和水上的落羽松美景，也算是市區裡的小確幸！

開幕儀式昨上午在廣福里廣興宮前廣場（廣福路230號） 舉辦，現場有泰安國小手鼓隊、薩克斯樂團及社區媽媽土風舞隊精彩演出，為寧靜的社區帶來歡樂氣息，區長何國裕致詞感謝廣福社區所有夥伴用心營造繽紛花海，為中市增添一處春節期間賞花踏青的好地方。

隨即與在地民代、里長一起走入花海，漫步在波斯菊、油菜等10甲地以上的花海及落羽松秘境中，感受來自大地賜予的視覺與心靈饗宴。

公所表示，廣福里八張犁花海季已自行舉辦6年，獲得廣大迴響，自107年起擴大辦理，為期一個月的展期，吸引來自全國各地約10萬人次以上遊客，今年為讓市民欣賞到最漂亮的花海美景，廣福社區偕同地方寺廟及社團夥伴們全體動員，用心培育照顧花苗並精心規劃觀賞路線，包括波斯菊、油菜花海區、落羽松園區及蔬果區。

尤其4分地的水田裡種植1000多株的落羽松園區內，鋪設木棧道，可悠閒漫步欣賞水面倒影，藍天加上光影，怎麼拍怎麼美，令人心曠神怡，感受秘境之美，預估最佳觀賞期自即日起至2月20日，花期有限，歡迎市民朋友把握機會，闔家一同來賞花。

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