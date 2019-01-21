台鐵新一代票務系統 延至2/21上線

2019-01-21 10:58

〔記者陳宜加／台北報導〕台鐵新一代票務系統確定延後上線，台鐵今天宣布，考量春節疏運為台鐵年度最重要工作，票務人員須全力投入疏運工作，決定新系統春節後推出，預計2月21日上線、2月23日開放預訂4月23日團體票；4月9日開放預訂4月23日個人票。

台鐵表示，全新打造的第四代票務系統，包括旅客入口網一站式服務及行動APP無紙化票證等功能，所有售票程式皆全新開發撰寫，整合介接窗口售票、自動售票機、驗票閘門、四大超商、郵局、電子票證、收單銀行等各項服務子系統及設備，必須經過嚴謹測試，確認正確無誤且系統穩定，才可以上線啟用。

台鐵指出，近半年來開發團隊中華電信數據通信分公司密集進行各項測試、修正與售票演練，預計本月底可達驗測KPI要求，惟考量春節輸運為台鐵年度最重要工作，票務人員須全力投入疏運工作，新系統將於春節後推出上線。

根據台鐵規劃，第四代票務系統分階段上線，預計2月21日開放網站上線、2月23日開放預訂4月23日團體票、4月9日開放預訂4月23日個人票，並於4月23日起，新系統全面取代舊系統。

台鐵表示，新票務系統整合時刻查詢、訂票、付款、訂便當等功能於同一網站進行，提供民眾操作便捷快速之一站式服務，訂票後即得知車廂及座位資訊，並與行動APP連結互通，線上付款後，APP可直接下載QR CODE票證乘車，方便又環保。

新系統另提供差異化服務，如會員點數兌換、車位候補、媒合、推播提醒功能，提供旅客全新票務體驗。

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