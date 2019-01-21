母子檔選票補助款買物資助弱勢 寒冬送暖20年

2019-01-21 10:55

〔記者湯世名／彰化報導〕寒冬送暖！彰化縣議員顧黃水花、花壇鄉長顧勝敏母子檔，把在本屆選舉中的選票補助款拿來購買白米、油品物資，濟助全鄉近200戶弱勢家庭，今天發放時領到物資的鄉親都開心說可以過好年了。顧勝敏表示，這已是他們連續第20年舉辦這項愛心活動，未來還將持續下去，讓愛不停歇。

今天發放愛心物資地點，選在顧勝敏從政前開設的仁佑診所前，一早即有大批弱勢家庭民眾冒著寒風前往領取，顧勝敏與母親顧黃水花在發放給弱勢家庭時也都不忘祝福新年快樂。有鄉親說，他們每年都會來領取救濟物資，次數多到數不清，縣議員、鄉長母子檔能夠每年發放物資不中斷，實在很難得，也很感謝。

顧黃水花說，她與丈夫、前花壇鄉長顧金土年輕時生活困苦，常接受很多人的幫忙，而當她們有能力幫助別人的時候，便以飲水思源的心情來幫助別人，因此每年都會在農曆春節前夕舉辦寒冬送暖活動。

顧勝敏說，今年準備的物資有白米、香腸、油品等，分送給全鄉近200戶低收入戶、獨居老人等弱勢家庭，費用大部分來自本屆他與母親參選鄉長、縣議員所獲得的選票補助款，而這項寒冬送暖愛心活動已經連續舉辦20年，從未中斷，未來他們將以愛鄉愛民的理念持續下去，並希望能藉此拋磚引玉，社會各慈善團體加入公益、慷慨解囊，共同為社會弱勢族群持續付出愛心，讓大家都能感受到社會的關懷與溫暖。

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